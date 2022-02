New Zealand bruker musikk mot vaksinemotstandere

Demonstrasjonen på gresset utenfor parlamentet fortsatte søndag for sjette dag på rad.

Politioverbetjent Scott Fraser sa at politiet fortsetter å lete etter utveier for å løse opp demonstrasjonen, mens nasjonalforsamlingens president Trevor Mallard spilte musikk av Barry Manilow og Los Del Rios 90-tallshit «Macarena» på høyttalere rettet mot demonstrantene.

Spillelisten ble søndag ettermiddag utvidet med James Blunts låt «You're Beautiful».

Men demonstrantene lot seg ikke lokke. De druknet ut myndighetenes musikk med sine egne favoritter, blant dem Twisted Sisters-låten «We're Not Gonna Take It».

Demonstrasjonen er inspirert av lastebilprotestene i Canada, der folk protesterer mot koronatiltak og vaksineplikt for lastebilsjåfører. I New Zealand krever demonstrantene slutt på koronarestriksjoner og slutt på vaksinekrav som er gjeldende for noen yrkesgrupper.

Etter å ha holdt seg unna de første dagene, rykket politiet inn torsdag og pågrep 122 personer i et forsøk på å avslutte demonstrasjonen i Wellington. Siden har politiet tatt et skritt tilbake og betraktet demonstrasjonen fra sidelinjen, mens myndighetene i stedet har forsøkt å gjøre situasjonen ugrei for demonstrantene ved å sette på vanningsanlegg på gressplenen.