Rapperen Kodak Black skutt og såret utenfor Justin Bieber-fest i USA

Den 24 år gamle Florida-mannen, hvis egentlige navn er Bill Kapri, og de to andre som ble skutt, ble sendt til sykehus i ambulanse. Tilstanden er stabil for alle, melder NBC.

De tre ble skutt og såret da de kom ut fra restauranten mens det var et slagsmål utenfor. Det er uklart hva som utløste hendelsen, opplyser en talsmann for Los Angeles-politiet.

Nettstedet TMZ , som får opplyst at de tre skuddofrene er utenfor livsfare, har publisert et videoopptak som viser en slåsskamp, etterfulgt av skudd. Politikilder opplyser til nettstedet at det ble avfyrt ti skudd.

Biebers etterfest ble holdt på restauranten The Nice Guy etter at Bieber hadde hatt konsert et annet sted i West Hollywood.