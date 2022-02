Erdogan kutter momsen

Momsen kuttes fra 8 til 1 prosent.

– Disse kuttene vil hjelpe i vår kamp mot inflasjonen, sier Erdogan.

Inflasjonen i Tyrkia er på det høyeste nivået på 20 år. I januar var årsinflasjonen i landet 48,69 prosent, ifølge tall som nylig ble offentliggjort. Kjøpekraften er i fritt fall, og det er varslet flere demonstrasjoner denne helgen.

I forrige måned skiftet Erdogan ut lederen for det statlige statistikkbyrået Tuik for fjerde gang siden 2019. Ifølge tyrkiske medier var han ikke fornøyd med inflasjonstallene som ble offentliggjort.

Opposisjonen i landet og en del økonomer mener imidlertid at de offisielle tallene undervurderer den reelle prisstigningen kraftig.

Det vanlige er å møte økende inflasjon med rentehevinger for å få situasjonen under kontroll. Det vil ikke Erdogan gå med på, han mener tvert imot at renteøkning vil gi høyere inflasjon.