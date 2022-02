Spania og Portugal herjet av tørke

Tørken i Portugal og Spania er ekstraordinær, både i utstrekning og i tid, sier klimaforsker Ricardo Deus fra Portugals meteorologiske byrå IPMA til nyhetsbyrået AFP.

Reservoarene i 24 av landets 55 demninger er på under halv kapasitet. Fem av dem holder under en femdel. Tidligere i februar stengte Portugal fem vannkraftverk for å spare vann til menneskelig konsum.

Spania fikk bare en firedel av nedbøren de vanligvis får i januar, ifølge værtjenesten AEMET. Vannreservoarene er på under 45 prosent på landsbasis. Andalucia i sør og Catalonia i nordøst er særlig hardt rammet.

Tørken begynte i slutten av 2021 og skaper store problemer for landbruket og turistindustrien i de to landene.