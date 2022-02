Spansk tenåring mistenkt for å ha drept familien sin

Drapene skal ha skjedd tirsdag kveld i et lokalsamfunn et par mil sørøst for Alicante. Men de ble ikke oppdaget før fredag kveld da en tante oppsøkte familien, opplyser en polititalsmann lørdag.

– Morens søster kom til huset fordi hun ikke hadde hørt noe fra familien, og det var da nevøen fortalte at han hadde drept faren, moren og broren, sier talsmannen.

Tanten ringte deretter til politiet, som kom og fant de tre inne i huset. Gutten skal ha vært alene i huset med sin døde familie i dagene etter drapene. Han skal ha forklart at han kranglet med moren om skolekarakterene. Deretter skal han ha hentet farens jaktgevær og skutt først moren, deretter broren og til slutt faren.