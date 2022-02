Ingen svensk evakuering fra Ukraina ennå

Der svenske utenriksdepartementet skriver til nyhetsbyrået TT at man følger utviklingen nøye. I uttalelsen står det også at usikkerheten over utviklingen er stor, og at sikkerhetssituasjonen kan forandres raskt.

– Svensker i Ukraina bør derfor være i beredskap slik at de på kort varsel kan endre planene sine, og de oppfordres til å gjennomgå utreisemuligheter samt kontrollere reisedokumenter og forsikringsvilkår, skriver departementet lørdag.

Sverige har siden 25. januar frarådet alle unødvendige reiser til Ukraina.

Den svenske ambassaden i Kiev regner med at det befinner seg 200–300 svensker i Ukraina.