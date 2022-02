Australia og New Zealand ber sine borgere forlate Ukraina

Begge landene oppfordret sine borgere til å komme seg ut fra Ukraina med kommersielle flygninger mens det fortsatt lar seg gjøre.

Situasjonen i Ukraina er svært alvorlig, uttalte Australias statsminister Scott Morrison lørdag.

New Zealand har ingen diplomatisk tilstedeværelse i Ukraina, og landets utenriksminister Nanaia Mahuta sa lørdag at New Zealand derfor kun er i stand til å tilby sine borgere svært begrenset hjelp dersom noe skulle skje. Borgere fra New Zealand kan ikke regne med støtte til evakuering, opplyste hun.

De to landenes kunngjøring lørdag kom etter at USA, Storbritannia, Nederland, Sør-Korea, Danmark og Norge også har bedt sine borgere om å dra fra Ukraina.

Begrunnelsen er økt frykt i Vesten for at Russland skal kunne invadere Ukraina. USA uttalte fredag at dette kan skje når som helst.

Russland har hele tiden avvist at landet har planer om å gå inn i Ukraina.