Myanmars junta varsler benådning av 814 personer

Flesteparten av de 814 sitter i fengsler i Yangon-regionen, opplyser juntaens talsmann Zaw Min Tun. Han opplyser ikke om den australske økonomiprofessoren Sean Turnell er blant dem. Turnell var rådgiver for Myanmars avsatte sivile leder Aung San Suu Kyi og ble pågrepet få dager etter kuppet i fjor.

Juntaleder Min Aung Hlaing varsler at benådningen skjer i forbindelse med den offentlige høytidsdagen lørdag, da landet markerer at det er 75 år siden Panglong-avtalen ble inngått. Bak avtalen, som førte til at daværende Burma ble uavhengig republikk, sto blant annet Aung San. Han var faren til Aung San Suu Kyi, fredsprisvinneren som juntaen fengslet da den kuppet makten i landet i fjor.

Kuppet 1. februar i fjor utløste store protester og demonstrasjoner som endte på blodig vis. Over 1.500 sivile er siden blitt drept, og nesten 12.000 fengslet, ifølge en lokal organisasjon.