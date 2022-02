Boris Johnson må svare på spørreskjema fra politiet

– Vi kan bekrefte at statsministeren har mottatt et spørreskjema fra politiet. Han skal svare på det, sier en talsmann for statsministerkontoret.

Politiet opplyste onsdag at det skulle sende ut formelle spørreskjemaer til over 50 personer innen utgangen av uken for å spørre om aktiviteter på datoer for minst tolv samlinger i Downing Street i 2020 og 2021.

Den såkalte «partygate»-skandalen har satt Johnsons politiske fremtid i fare ved at flere av hans konservative partifeller har gått ut og bedt ham tre av. Selv har Johnson avvist å ha gjort noe galt.

Spørreskjemaet betyr at Johnson må oppgi en troverdig begrunnelse knyttet til hvorfor han var til stede på arrangementer i strid med koronareglene, eller risikere å bli bøtelagt.