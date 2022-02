USA utsetter vaksinebeslutning for spedbarn

USAs legemiddeltilsyn FDA (Food and Drug Administration) er bekymret over hvordan omikronvarianten kan slå ut på småbarn. FDA gikk derfor i forrige måned til det uvanlige skrittet å be vaksineprodusenten Pfizer om å søke godkjennelse for koronavaksine til barn i alderen mellom seks måneder og fem år.

Pfizers mål har vært å tilby barn under fem år koronavaksine som inneholder én tidel av dosen som voksne får, og at de to første dosene settes med tre ukers mellomrom og en tredje dose minst to måneder senere.

Pfizer leverte inn søknad, men FDA har nå ombestemt seg og vil ikke behandle den ennå. Det er behov for mer data om hvor godt en tredje dose vil virke på denne aldersgruppen, slo FDA fast fredag. Pfizer uttaler at slike data kan ventes først i begynnelsen av april.