Canadisk domstol beordrer slutt på grenseblokade

– Dommeren har bestemt at demonstrantene må forlate stedet innen klokken 19, tvitret ordfører Drew Dilkens i byen Windsor i den canadiske provinsen Ontario da beslutningen ble kunngjort.

Beslutningen var klar etter et rettsmøte som varte i fire og en halv time i Windsor, der byens myndigheter og advokater som representerer bildelprodusenter, argumenterte med at blokaden forårsaket økonomisk skade både for byen og regionen.

Tilhengere av demonstrantene, blant dem lastebilsjåfører, argumenterte med at en rettslig ordre ville forstyrre retten til å demonstrere på fredelig vis mot vaksinekrav for lastebilsjåfører som passerer grensen.

Statsminister Justin Trudeau sa til journalister i hovedstaden Ottawa at alle muligheter ligger på bordet for å avslutte protestene. Men han understreket at å sette inn soldater kun vil være en fjern siste utvei og noe myndighetene vil unngå for enhver pris.

– Denne ulovlige aktiviteten må avsluttes, og den kommer til å avsluttes, sa Trudeau, som la til at det er opp til politiet å håndtere situasjonen videre.

Da tidsfristen gikk ut klokken 1 natt til lørdag norsk tid, holdt demonstrantene fortsatt ut, og enda flere strømmet til for å delta.

Lastebilsjåfører og pickup-trucker har siden mandag blokkert broen som går mellom Detroit og Windsor. De to siste ukene har hundrevis av lastebilsjåfører i tillegg blokkert sentrumsområdet i hovedstaden Ottawa.