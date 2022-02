Kjærestens gamle t-skjorte kan hjelpe deg å stresse ned, skrev forskning.no i 2018.

Men kanskje bidrar luktesansen med mer enn bare å roe nervene?

I et doktorgradsprosjekt ved Stockholms universitet kommer forskeren Anna Blomkvist frem til at bedre luktesans har mye å si for forholdet du har til partneren din.

Lukt er en funksjon for å unngå innavl

Når vi snakker om lukt her, kan det være lukten av partnerens klær. Eller det kan være kroppslukt.

Tidligere studier har vist at kroppslukta har mye å si for partnervalg. Trolig er det en funksjon fra naturens side for å unngå innavl. Og nå er vi nede i underbevisstheten.

– Dersom du liker lukten av noen, så er det fordi immunsystemet passer med ditt og derfor vil være bra for avkommet, forklarte professor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang i en artikkel fra UiT Norges arktiske universitet i 2021.

Folk med bedre luktesans sa de var mindre utro

Studien til Blomkvist handler om hvilken nytte nesa har for to personer som allerede er i et fast forhold.

Gjennom tre vitenskapelige artikler undersøkte hun sammenhengen mellom luktesans, seksuelt velvære og utroskap.

1.100 deltakere skulle selv rapportere om hvor god evne de mente å ha til å kjenne igjen ulike lukter.

De som rapporterte om god luktesans, fortalte om et bedre seksualliv. Og kanskje mer oppsiktsvekkende, de rapporterte i mindre grad at de var utro.

– Det kan handle om at den som har bedre luktesans, også er mer tilstede i forholdet. Den plukker kanskje opp flere tegn hos partneren sin, sier Blomkvist selv i en pressemelding.

Folk som var trygge på partneren, ble mindre stresset av lukta

I en annen studie, denne med 34 deltakere, undersøkte hun hva tilknytning til partneren hadde å si for hvordan de reagerte på ulike lukter. Noen hadde en trygg tilknytning, andre en mer utrygg.

Deltakerne ble satt i en stressende situasjon: De skulle få små, elektriske støt mens de fikk servert ulike luktprøver. Det kunne være egen kroppslukt, lukten av en nyvasket t-skjorte, partnerens kroppslukt eller partnerens klær.

Det viste seg at deltakerne med den tryggeste tilknytningen, ble mindre stresset når de kjente lukta av partnerens klær eller kropp.

Luktesans eller underliggende årsaker?

Tidligere studier har koblet en god luktesans til et bedre seksualliv. Forskning.no skrev om en slik studie i 2020.

Men forskerne bak studien var selv usikre. Handler det egentlig om luktesansen i seg selv – eller underliggende årsaker?

Det er også et viktig forbehold i den nye studien fra Sverige.

