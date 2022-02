Etter at Eiffeltårnet i Paris åpnet i 1889 og ble en suksessfull turistattraksjon, ville politikeren og jernbanepioneeren Edward Watkin bygget et lignende tårn i London, skriver CNN.

Edward Watkin var mannen bak prosjektet. Foto: Augustus Henry Fox - http://collectionsonline.nmsi.ac.uk/grabimg.php?wm=1&kv=115302 / Wikipedia

Men tårnet som skulle gå under navnet «Great Tower of London», kom aldri forbi det første byggetrinnet, og ble kjent som «London Stump» eller «Watkin’s Tower».

Spurte Eiffel

Watkin sto bak Londons Metropolitan Railway, som i dag er kjent som Metropolitan-linjen på Londons undergrunnsbane.

I et forsøk på å få flere passasjerer på togstrekningen sin, kom han derfor opp med ideen om å bygge et tårn, høyere enn Eiffeltårnet, i Wembley, som den gangen var en landsby nordvest for London sentrum.

Ifølge historien gikk Watkin først til Gustave Eiffel og spurte ham om å designe det nye tårnet, men den franske ingeniøren skal ha takket nei av patriotiske grunner.

Watkin's Tower ved siden av Eiffeltårnet til sammenligning. Foto: Wikipedia Commons

Dermed hold Watkin en internasjonal designkonkurranse hvor vinneren fikk 500 guineas, noe som tilsvarer omtrent 706.000 norske kroner omregnet i dagens penger.

Watkin mottok 68 bidrag, og London-arkitektene Stewart, McLaren og Dunn gikk av med seieren med et design som lignet på Eiffeltårnet, men som med sine 358 meter var 46 meter høyere.

Ble aldri fullført

Byggingen startet i 1892, og de første 45 meterne sto ferdig tre år senere.

Men så oppdaget de noe galt med tårnet.

– Da de nådde den første fasen, ble det snart klart at bygningen var i ferd med å synke. Ikke så ille at de ikke kunne bruke den, men de skjønte at de ville få store problemer hvis de fortsatte å bygge den høyere, noe som ville øke belastningen på beina, sier Christopher Costelloe, en ekspert på viktoriansk arkitektur og inspektør for historiske bygninger ved den offentlige kulturarvorganisasjonen Historic England.

De åpnet derfor begynnelsen av tårnet for publikum og installerte heiser, men det var ikke nok besøkende til å betale for å fullføre det.

I tillegg døde Watkin i 1901, og med han døde også drivkraften bak prosjektet.

Funnet under bygging av nye Wembley Stadium

Et år etter Watkins død ble derfor tårnet erklært utrygt og stengt. Kort tid etterpå ble den revet med dynamitt.

Da de rev den originale Wembley Stadium for å bygge den nåværende, fant de tårnets fundament. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

I 1932 ble det som i dag er kjent som originale Wembley Stadium bygd på stedet tårnet sto. Da de i 2002 rev stadion for å gjøre plass for det nåværende Wembley Stadium, fant de tårnets fundament.

Men det mislykkede tårnet og mannen bak var aldri helt glemt. Blant annet het en pub i nærheten av området «Watkin's Folly», før den stengte permanent i 2019.

Hadde det blitt noe av Watikins tårn, hadde det utrolig nok fortsatt vært Londons høyeste bygning. Den ville faktisk vært nesten 52 meter høyere enn The Shard – som med sine 306 meter et byens høyeste bygning i dag.