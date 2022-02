Vaksinerte reisende kan dra til Storbritannia uten coronatest

Innreiserestriksjonene var blant de siste gjenværende tiltakene mot coronaviruset på øyriket.

Britiske borgere og reisende til landet som har fått minst to doser av en godkjent coronavaksine, trenger nå bare å fylle ut et skjema før de reiser til Storbritannia. Uvaksinerte må fortsatt ta tester både før og etter at de ankommer, men de trenger ikke lenger å isolere seg fram til de får negativt svar.

Transportminister Grant Shapps slår fast at Storbritannia nå har en av verdens mest åpne grenser.

Enkelte helseeksperter mener imidlertid at den britiske regjeringen handler for raskt. Statsminister Boris Johnsons konservative regjering fjernet mesteparten av coronarestriksjonene innenlands forrige måned. Munnbind er ikke lenger påbudt de fleste steder innendørs, og koronapass for nattklubber og større arrangementer er ikke lenger nødvendig.

Johnson sier han håper på å fjerne det siste tiltaket – obligatorisk selvisolasjon for de som tester positivt – innen utgangen av februar.