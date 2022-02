Biden sier han vurderer fire kandidater til Høyesterett

Den amerikanske presidenten har lovet å innsette en svart kvinne som erstatter for den liberale høyesterettsdommeren Stephen Breyer, som går av med pensjon.

I et intervju med NBC News torsdag sa Biden at Det hvite hus nå gjør et «dypdykk» blant kandidatene for å se om det er noe i deres bakgrunn som diskvalifiserer dem. Presidenten har varslet at han vil ta en beslutning innen utgangen av februar.

Intervjuet kom rett etter et møte mellom Biden og ti demokratiske medlemmer av Senatets justiskomité, der Biden fortalte senatorene at han vil nominere en kvinne av samme kaliber som Breyer – ikke bare i stand til å overtale sine kolleger, men også kapabel til å skrive «tankevekkende, overbevisende og varige argumenter».

Biden nevnte ikke konkrete kandidater i intervjuet med NBC, men sa han ventet at hans kandidat også ville få noe republikansk støtte.

– Jeg forsøker ikke å ta et ideologisk valg her, sa Biden, og la til at han vil ha noen som Breyer, med «et åpent sinn, som forstår grunnloven og tolker den på en måte som passer med den gjengse tolkningen av grunnloven».

Den republikanske senatorer Lindsey Graham sier han er åpen for å støtte Bidens kandidat og har jobbet for en dommer fra South Carolina, J. Michelle Childs, som Det hvite hus bekreftet at var blant kandidatene de vurderte tidligere denne måneden.

De vurderer også Ketanji Brown Jackson fra ankedomstolen i District of Columbia, samt Leondra Kruger fra Californias øverste domstol.