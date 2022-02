McDonald var kreftsyk og sovnet stille inn i hjemmet sitt i New York onsdag, opplyser sønnen hans, ifølge Rolling Stone.

McDonald ble født i London-forstaden Osterley i 1946. Han spilte saksofon i King Crimson og var med på å skrive musikken til debutalbumet «In the Court of the Crimson King» i 1969. Han deltok også på albumet «red» sek år senere.

I 1976 var han med på å starte bandet Foreigner, der han spilte flere instrumenter.