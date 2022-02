USA ber Canada bruke føderal makt mot grenseblokade

USAs minister med ansvar for innenlandsk sikkerhet, Alejandro Mayorkas, ringte torsdag til sin canadiske motpart. I samtalen oppfordret han Canada til å bruke føderal makt for å løse situasjonen på grensen mellom de to landene, og han sa at hans departement gir sin fulle støtte.

USAs samferdselsminister Pete Buttigieg har dessuten snakket med sin canadiske motpart. Denne samtalen dreide seg om betydningen for USAs forsyningsledd.

Demonstranter som vil tvinge Canada til å fjerne koronatiltak og vaksinekrav for lastebilsjåfører som passerer grensen, sperrer tre grenseoverganger mellom de to landene, blant dem Ambassador Bridge, som knytter sammen Windsor i Canada og Detroit i USA.

Ifølge Canadas myndigheter passerer 25 prosent av landets handel via denne overgangen. Flere bilfabrikker i Canada varslet onsdag at de har måttet stenge eller redusere driften på grunn av vansker med tilgang på deler som følge av blokaden.