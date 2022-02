Filippinene gjenåpner for turister og utlendinger

Utenlandske reisende med 157 land med visumfri avtaler med Filippinene som er fullvaksinert og har testet negativt for viruset, er velkomne tilbake til landet og trenger ikke lenger å være i karantene når de kommer.

Myndighetene har også fjernet et klassifiseringssystem som forbød innreise fra de verst rammede landene i forbindelse med coronapandemien.

– Vi begynner på neste kapittel langs veien til å hente oss inn igjen, sier turistminister Berna Romulo-Puyat. Hun legger til at hun håper gjenåpningen vil bidra til at arbeidsplasser gjenoppstår, og at de genererer inntekter til turistrelaterte selskap og samfunn.

Filippinene innførte noen av verdens lengstlevende og strengeste coronatiltak, med strenge politihåndhevede restriksjoner. Målet var å kvele pandemien, som førte til landets verste økonomiske tilbakegang siden 1940-tallet og rekordhøy arbeidsledighet og sult.

Ifølge offisielle tall mistet over én million arbeidere jobbene sine i turistindustrien og ved turistdestinasjoner i løpet av pandemiens første år.