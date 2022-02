Angrepet fant sted tirsdag. Nasjonalparken ligger nær grensen mot Burkina Faso og Niger.

– I går ble et lag med skogvoktere overfalt i W National Park i Benin. Foreløpige meldinger indikerer at fem skogvoktere og et medlem av Benins væpnede styrker ble drept, og ti andre såret, står det i en uttalelse fra den ikke-statlige organisasjonen African Parks onsdag.