Kongress-komité innkaller Trump-rådgiver

Komiteens leder Bennie Thompson sier i en uttalelse at Navarro sitter på relevant informasjon og at han spilte en rolle i forsøkene på å omgjøre resultatet av presidentvalget i USA i 2020.

Navarro har så langt ikke kommentert stevningen. Komiteen i Representantenes hus viser blant annet til opplysninger i en bok Navarro selv har skrevet. Her antydes det angivelig at han samarbeidet med Donald Trumps eks-rådgiver Steve Bannon om en plan for å forsinke godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

Kongressen ble stormet 6. januar i fjor av Trump-tilhengere som ville hindre godkjenningen av valgresultatet.