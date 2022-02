Ukrainas utenriksminister mener Europa har forhindret russisk invasjon

– Situasjonen forblir spent, men er under kontroll. Den diplomatiske innsatsen for å dempe spenningsnivået fortsetter, sier utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Måten det europeiske samfunnet reagerer på denne krisen på, vil være avgjørende for Europas sikkerhet og framtiden til hvert enkelt europeisk land, sier han.

Utelukker opptrapping

Uttalelsene kommer etter at Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere denne uka reiste til Moskva for å snakke ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin. Macron reiste deretter videre til Kiev for samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Møtene har blitt betegnet som positive, og Macron mener at en videre eskalering av den spente situasjonen er utelukket.

Tonen er også mer optimistisk i Kreml, der talsmann Dmitrij Peskov sier til pressen at «det er positive signaler om at en løsning av Ukraina-krisen bare kan baseres på å oppfylle Minsk-avtalen».

Hektisk møtevirksomhet

Dette Maxar-satellittbildet tatt 30. januar 2022 viser russiske missiler på Osipovichi treningsbane, nær Mogilev, Hviterussland.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har fått kritikk på hjemmebane for å være vinglete, men har nylig trappet opp innsatsen for å vise at Tyskland ikke vil være det svakeste leddet i rekken av allierte som står imot Russland.

Mindre enn ett døgn etter at han møtte USAs president Joe Biden i Washington, sto Scholz sammen med Macron og Polens president Andrzej Duda i Warszawa for å understreke at Europa står samlet for å unngå krig på kontinentet.

– Oppgaven vår er å ivareta sikkerheten i Europa, og det tror jeg vi vil klare, sa Scholz senere på dagen da han holdt en felles pressekonferanse med sin danske kollega Mette Frederiksen.

Til Kiev og Moskva

Scholz tok over som regjeringssjef etter Angela Merkel i desember og har slitt med å komme ut av hennes skygge og markere seg.

Hans rolige fremtoning har også bidratt til at han er blitt overdøvet av dem som stiller spørsmål ved hvilke retning de vestlige allierte skal velge. Kritikken har også kommet fra egne rekker i det sosialdemokratiske partiet.

Neste uke fortsetter Scholz sitt omreisende diplomati og skal besøke Kiev og deretter Moskva, hvor han skal møte Putin.