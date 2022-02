Dronning Margrethe er coronasmittet

Den 81 år gamle dronningen testet positivt tirsdag kveld, heter det i en pressemelding fra det danske kongehuset onsdag.

Hun er vaksinert tre ganger og har kun milde symptomer.

Onsdag skulle dronning Margrethe etter planen ha reist til Norge på vinterferie, men denne turen er nå avlyst.

Det er ikke første gang at det danske kongehuset rammes av covid-19, og både kronprinsesse Mary og prins Christian har tidligere blitt coronasyke. Feiringen av dronningens regentjubileum nå i januar måtte nedjusteres på grunn av coronasituasjonen, og deler av feiringen er utsatt til senere i 2022.

81-åringen har en forkjærlighet for sigaretter, men det trenger ikke å bety at dronningen nødvendigvis vil få et alvorlig sykdomsforløp, sier overlege Christian Wamberg ved Bispebjerg Hospital.

– Det er selvfølgelig alltid bekymring når eldre eller pasienter med dårlig helse blir smittet, men med omikronvarianten er det ikke så bekymringsfullt som ved noen av de tidligere variantene, sier han.