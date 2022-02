McConnell kritiserer Republikanerne for behandlingen av to partifeller

I forrige uke ble Cheney og Kinzinger fordømt av Republikanernes nasjonalkomité, som konkluderte med at de to er illojale mot ekspresident Donald Trump fordi de deltar i komiteen som gransker fjorårets angrep på Kongressen. De andre republikanerne i Representantenes hus har boikottet interngranskningen, som er iverksatt av forsamlingens demokratiske flertall.

Fordømmelsen har splittet partiet, og nå har også den ledende senatoren Mitch McConnell kommet på banen.

Ifølge McConnell er det ikke nasjonalkomiteens oppgave å fordømme de to partifellene for deres politiske syn. Han omtaler dessuten angrepet på Kongressen som et «voldelig opprør», mens det i nasjonalkomiteens resolusjon omtales som «legitim politisk diskurs».

– Det var et voldelig opprør der målet var å forsøke å hindre en fredelig maktovertakelse fra en administrasjon til en annen etter et legitimt valg, sa McConnell da han under en pressekonferanse tirsdag kommentere behandlingen av de to partifellene for første gang.

Utidig innblanding

Han betegner nasjonalkomiteens fordømmelse av Cheney og Kinzinger som et brudd på partiets norm om hvilke saker partiet skal blande seg inn i.

– Tradisjonelt er nasjonalkomiteens syn av vi støtter alle medlemmer i partiet vårt uansett standpunkt i enkelte saker, sa McConnell.

McConnells uttalelser står i skarp kontrast til hvordan Kevin McCarthy har håndtert saken.

Mens McCarthy er republikanernes leder i Representantenes hus, er McConnell partiets leder i Senatet.

McCarthy har ikke ønsket å svare på om han støtter nasjonalkomiteens resolusjon. I resolusjonen beskrives granskningskomiteen som «en demokratledet forfølgelse av vanlige borgere som har engasjert seg i en legitim politisk diskurs».

Trump fornøyd

Ekspresident Donald Trump hyller resolusjonen. Han omtaler Cheney og Kinzinger som «rinos» – en forkortelse for Republicans in Name Only (republikanere kun i navnet).

– Det republikanske partiet vil greie seg langt bedre uten dem, sa Trump i en uttalelse fredag.

Nasjonalkomiteens fordømmelse av de to republikanske representantene er blitt tolket som nok et forsøk på å tone ned alvoret i fjorårets storming av Kongressen, som førte til at flere mennesker mistet livet. At angrepet på Kongressen blir omtalt som «en legitim politisk diskurs» har vakt oppsikt, men ifølge Kevin McCarthy omfatter ikke begrepet de som utøvde vold.

– Alle vet at enhver som brøt seg inn og forårsaket skade som det ikke ble bedt om, er folk som bør sitte i fengsel, noe vi har sagt helt fra begynnelsen, sa McCarthy til en CNN-journalist tirsdag.

I resolusjonen er det imidlertid ingen fordømmelse av volden som ble utøvd under stormingen.

Overbevist om valgfusk

Menneskene som brøt seg inn i Kongressen 6. januar i fjor, forfektet Trumps udokumenterte påstand om at presidentvalget var preget av valgfusk og at seieren var blitt stjålet fra ham, selv om valgmyndigheter over hele landet avviste dette.

McConnell har i flere måneder sagt at han ønsker å se fram mot mellomvalget i november 2022 og ikke bakover til januar 2021.

Enkelte republikanere rykket ut og kritiserte nasjonalkomiteens resolusjon straks etter at den ble vedtatt fredag.

– Det er skammelig for et parti å straffe folk som følger sin samvittighet, som søker sannheten til tross for at de utsettes for hets, sier senator Mitt Romney, partiets presidentkandidat i 2012.

– All ære til Liz Cheney og Adam Kinzinger for å søke sannheten selv om det koster dem mye personlig, sa Romney videre.

Nasjonalkomiteen består av 168 medlemmer og er Det republikanske partiets organ på nasjonalt nivå. Komiteen koordinerer og finansierer valgkamper og arrangerer partiets landsmøte hvert fjerde år. Den bestemmer også hva slags politiske standpunkter partiet skal ha som helhet.