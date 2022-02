Tyskland, Frankrike og Polen ber Russland dempe Ukraina-spenningen

I en felles erklæring natt til onsdag, etter et møte mellom de tre landenes ledere i Berlin, ber de Kreml om å gå inn i det de kaller «betydningsfull dialog» om europeisk sikkerhet.

– Enhver ytterligere militær aggresjon fra Russland mot Ukraina kommer til å få enorme konsekvenser og alvorlige kostnader, uttaler Tysklands statsminister Olaf Scholz, Frankrikes president Emmanuel Macron og Polens president Andrzej Duda.

Møtet mellom de tre lederne fant sted tirsdag kveld etter at Macron hadde besøkt Russlands president Vladimir Putin mandag og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tirsdag, mens Scholz var på besøk hos USAs president Joe Biden mandag.

Den spente situasjonen mellom Vesten og Russland har eskalert som følge av en styrkeoppbygging på russisk side av grensen mot Ukraina. Det har utløst frykt i vestlige land om at Moskva kan planlegge en invasjon i Ukraina. Russland har avvist at dette er tilfelle og anklager Vesten for skremselspropaganda.