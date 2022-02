Israel har angrepet mål i Syria

Den syriske raketten eksploderte i luften. Den ble ikke avverget av det israelske luftforsvarssystemet, men utløste sirener i den nordlige delen av Israel.

Det var ingen meldinger om skader eller ødeleggelser.

Kort tid etter sendte den israelske hæren ut en uttalelse der den opplyste at den som svar på angrepet, hadde utført et angrep mot militære mål, blant dem en radar og et antiluftskytsanlegg.

Det syriske statlige nyhetsbyrået Sana meldte at Israel skjøt bakke-til-bakke-raketter mot et område i Damaskus ved 1-tiden natt til onsdag og at noen av rakettene ble skutt ned av syrisk luftforsvarssystem. Ifølge Sana ble en soldat drept og fem andre såret, og angrepet førte også til materielle ødeleggelser.

Israel har det siste tiåret gjennomført flere hundre angrep mot mål i regimekontrollerte deler av Syria, men det er sjelden at Israel har bekreftet eller omtalt slike angrep.

Israel har derimot uttalt at landets styrker gjennom årene har rammet baser som brukes av iransk-alliert milits, blant annet Hizbollah, som står på den syriske presidenten Bashar al-Assads side.