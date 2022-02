Nikkei 225-indeksen steg 0,80 prosent kort tid etter børsåpning. Den bredere Topix-indeksen var opp 0,69 prosent.

Oppgangen settes i sammenheng med at børsene i USA endte tirsdag med oppgang, samt at japanske Toyota senere onsdag legger fram resultat for tredje kvartal. I tillegg kommer det inflasjonstall fra USA senere i uken.