Borrell: Snev av politisk avspenning etter Macrons besøk hos Putin

– Så lenge folk er villige til å sette seg ned ved bordet og snakke, tror jeg at det er håp om at man ikke havner i militær konfrontasjon, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell til journalister i Washington der han tirsdag avsluttet et to dager langt besøk.

Frankrikes president Emmanuel Macrons besøk hos Russlands president Vladimir Putin mandag var derfor et positivt tegn og et godt initiativ, la Borrell til.

– Jeg tror det representerer et snev av politisk avspenning, sa EUs utenrikssjef.

Hektisk diplomati

Ifølge amerikanske myndigheter har Russland utplassert over 100.000 soldater nær landets grense mot Ukraina, noe som har utløst anklager fra USA og Europa om at Russland forbereder en invasjon av Ukraina.

Russland har avvist anklagene og krever omfattende sikkerhetsgarantier fra USA og Nato, blant annet om at Ukraina aldri må få bli Nato-medlem.

Hektisk diplomati er på gang for å unngå krig. Borrell sa mandag at Ukraina-krisen er den verste trusselen Europa har stått overfor siden den kalde krigen.

Macron sa etter møtet med Putin sent mandag kveld at han nå ser konkrete løsninger på krisen, og at han har fått forsikringer fra Putin om at det ikke blir ytterligere eskalering.

– Ingen mirakel

Men til tross for Macrons optimisme, sa Borrell i Washington tirsdag at problemet ennå ikke er løst.

– President Macrons besøk til Moskva var viktig, men det har ikke ført til noe mirakel, sa Borrell.

EUs utenrikssjef pekte på at det ennå ikke er tegn til russisk nedtrapping, og han sa at det viktigste for Russland ikke er Ukraina, men det han kalte «den nye sikkerhetsarkitekturen i Europa».

– De bestrider denne arkitekturen, sa Borrell.

– De legger press på Ukraina for å kunne bli sittende og snakke om noe som er viktig for dem, nemlig utvidelsen av Nato og sikkerhetsbekymringene de har, sa Borrell.