Skredet ble utløst i morgentimene etter flere dager med kraftig regn i Risaralda-provinsen sentralt i landet. Flere hus ble begravd i skredet.

Store redningsmannskaper søkte tirsdag gjennom skredområdet etter flere overlevende.

Det fryktes at flere skred vil gå i området, og at det kan føre til at elven Otun blir demmet opp. Det kan igjen føre til oversvømmelser og flere ødeleggelser.