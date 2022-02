Foreldrepar krever uvaksinert blod til barnet sitt – tapte i retten

Retten i Modena konkluderte med at foreldrene ikke kunne kreve at legene kun ga barnet blod fra uvaksinerte blodgivere i forbindelse med en operasjon. Dommerne kom fram til at blodet som leveres av sykehuset i Bologna, er trygt, skriver nyhetsbyrået ANSA, som siterer familiens advokat.

Foreldrene har forklart at religiøs overbevisning gjør at de er bekymret for å la barnet få blod fra vaksinerte blodgivere.

Sykehuspersonalet klarte ikke å overbevise foreldrene til å akseptere vaksinerte blodgivere. I stedet kom foreldrene selv med en liste over potensielle blodgivere som ikke var vaksinert.

Da partene ikke klart å bli enige, havnet saken i retten.