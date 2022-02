Labour-leder måtte reddes av politet

Hendelsen skjedde mandag, en uke etter at statsminister Boris Johnson anklaget Starmer for ikke å ha rettsforfulgt Jimmy Savile.

Savile var en TV-kjendis som etter sin død ble anklaget for å ha forgrepet seg mot hundrevis av jenter og unge kvinner. Starmer jobbet tidligere som riksadvokat.

Opposisjonslederen måtte hjelpes inn i en politibil i nærheten av Parlamentet da demonstranter kom med grunnløse påstander om at han «beskytter pedofile». Andre ropte «forræder» og kritiserte ham for å støtte koronavaksinering og for ikke å motsette seg regjeringens politikk og beskytte vanlige arbeidsfolk.

Johnsons uttalelse kom under en debatt i Parlamentet. Etter dette har en rekke av Johnsons medarbeidere trukket seg i protest.

Johnson ville tirsdag ikke be om unnskyldning for uttalelsen, og han avviser at han kan anklages for den hatske stemningen mot Storbritannias opposisjonsleder. I en Twitter-melding fordømmer han imidlertid demonstrantenes oppførsel som «uverdig» og «helt uakseptabel».