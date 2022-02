Presidenten godtar Landers oppsigelse og takker ham for innsatsen ved Office of Science and Technology Policy (OTSP), uttalte Det hvite hus' pressetalskvinne Jen Psaki natt til tirsdag norsk tid.

Lander var sentral i OTSPs arbeid knyttet til koronapandemien, kreftforskning og klimaendringer.

Landers oppsigelse kom etter at Det hvite hus tidligere mandag presenterte resultatet av en intern gransking som viste at han hadde behandlet sine ansatte dårlig.