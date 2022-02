Siden 2006 har Israel og Hamas vært i krig. Konflikten har også flyttet seg til TV-skjermene.

For nå kommer Hamas med det organisasjonen omtaler som en «motstandsvennlig» TV-serie om den israelsk-palestinske konflikten.

Serien er filmet på Gazastripen, den Hamas-styrte smale, palestinske enklaven som grenser til det østlige Middelhavet. Serien har fått navnet Qabdat al-Ahrar, direkte oversatt til «knyttneven til de frie», og kan sees på som et svar til populære israelske TV-serier som Netflix-suksessen Fauda, som handler om israelske spesialsoldaters kamp mot det de anser som palestinske terrorister.

Men nå har altså Fauda fått konkurranse. Om knappe to måneder skal den Hamas-produserte serien rulle over arabiske TV-skjermer.

– Målet med serien er å fremme den rettferdige, palestinske fortellingen og si noe om den store urettferdigheten som rammer vårt folk gjennom okkupasjon og gjentatte kriger på Gazastripen, skriver Hazem Qassem, talsperson for Hamas, i en WhatsApp-melding til Bistandsaktuelt.

Konflikten mellom de to partene resulterer ofte i store sivile tap. Senest i sommer ble begge sider beskyldt for å ha begått krigsforbrytelser under den elleve dager lange krigen i mai i fjor, da ble 256 palestinere og 12 israelere drept.

Hamas blir betraktet som en terrororganisasjon av blant annet Israel, USA og flere vestlige land, og boikottes av EU.

«Kriminaliserer palestinere»

Det israelske actiondramaet Fauda, som betyr «kaos» på arabisk, følger en spesialenhet i det israelske forsvaret mens de infiltrerer og gjennomfører undercover-aksjoner på Vestbredden og Gaza.

Første sesong, som kom i 2016, fikk strålende mottagelse blant både anmeldere og seere, og ble en global suksess gjennom strømmetjenesten Netflix. Serien ble også rost av flere for sin objektive fremstilling av begge sider i konflikten.

Sesong to, derimot, ble kritisert for å utelukkende bli fortalt fra et israelsk synspunkt og for at den israelske okkupasjonen ikke var noen steder å se. I forkant av sesongpremieren sendte også den internasjonale boikott Israel-bevegelsen (BDS) et brev til Netflix, hvor de ba strømmegiganten om å droppe Fauda fordi serien «legitimerte krigsforbrytelser og brudd på folkeretten».

Også blant palestinere er meningene delte. Noen hevder at Fauda er et ledd i Israels propagandakrig mot det palestinske folk gjennom TV-serier, mens andre mener den er både interessant og severdig til tross for sin tidvis unøyaktige fremstilling av de ulike perspektivene.

Den Hamas-produserte Qabdat al-Ahra r er ment å representere palestinerne, ifølge regissør Mohammed Soraya.

(Saken fortsetter under bildet).

– Serien er del av en integrert medieinnsats utført av Hamas for å formidle den sanne historien om vårt folk i møte med den misvisende israelske fortellingen, skriver Hamas-talsperson Hazem Qassem i en WhatsApp-melding til Bistandsaktuelt. Foto: Mahmud Hams / NTB / AFP

– Vi ønsker å vise konflikten fra et palestinsk synspunkt, og å kringkaste et TV-drama som viser styrken i vår motstandsbevegelse, sa han i et intervju med nyhetsbyrået AFP i januar i år.

Videre hevdet han at det å se på israelske TV-serier er det samme som å støtte «normaliseringen» av forholdet til Israel. Han anklaget også seriene for å støtte det han omtaler som «den sionistiske okkupasjonen» fordi plottene ofte «kriminaliserer det palestinske folk».

Hamas satser på drama

Ifølge AFP føyer Qabdat al-Ahrar seg inn i en rekke Hollywood-lignende action- og dramaserier som Hamas har investert i de siste årene.

Vel så viktig er det å portrettere hverdagslivet på Gaza og standhaftigheten til det palestinske folk, skal vi tro Qassem.

– Hamas er interessert i å lage dramaserier og ønsker å øke denne interessen i neste fase, skriver han avslutningsvis.

Men til tross for at Hamas ønsker å utfordre det israelske narrativet på den israelsk-palestinske konflikten, satser de ikke nødvendigvis på samme publikum.

(Saken foretsetter under bildet).

Inne i et av studioene til Hamas' offisielle TV-kanal Al-Aqsa er det satt opp kulisser som skal forestille kontoret til etterretningstjenesten Shin Bet. Alle skuespillerne er lokale, og all dialog i TV-serien foregår derfor på arabisk. Foto: Mahmud Hams / NTB / AFP

– Når det gjelder å vinne verdensbildekampen, har israelerne vært gode på dette med symbolproduksjon, som i stor grad handler om å skape folks oppfattelse av konflikten. Her er israelerne overlegne palestinerne, særlig for et vestlig publikum i den grad at man i Vesten i større grad inntar det israelske narrativet, sier Dag Tuastad, Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo og ekspert på palestinsk politikk.

– Men for Hamas handler det ikke nødvendigvis om å vinne symbolkrigen på den internasjonale arenaen. De er mer opptatt av å skape et verdensbilde som samstemmer med deres, særlig i Gaza. Det er like viktig for dem å skape ideologisk kontroll som det er å ha fysisk kontroll.

Basert på virkelige hendelser

Hamas-produserte Qabdat al-Ahrar baserer seg på en storstilt aksjon inne på Gaza i 2018 hvor israelske agenter skal ha levd i skjul inne i enklaven over lang tid. Når de israelske agentene blir oppdaget, havner de i skuddvekslinger, og en israelsk agent og syv Hamas-krigere ble drept.

Til forskjell fra israelske TV-serier, som ofte tar i bruk både hebraisk- og arabisktalende skuespillere, må Hamas belage seg på lokale skuespillere. All dialog vil derfor foregå på arabisk.

I tillegg har en av Hamas' religiøse ledere bestemt av de palestinske skuespillerne som skal portrettere jødiske kvinner, må bruke hodesjal.

(Saken fortsetter under bildet).

En av Hamas' religiøse ledere har bestemt at alle kvinner, uavhenging av rollen de portretterer, skal ha sjal på hodet. Her leses det manus under innspillingen av Hamas-serien Qabdat al-Ahrar. Foto: Mahmud Hams / NTB/ AFP

Serien skal sendes på Hamas’ offisielle TV-kanal Al-Aqsa, samt 15 andre palestinske og arabiske satelittkanaler, blant dem libanesiske Hizbollahs TV-kanal Al-Manar, under den islamske fastemåneden ramadan, som begynner i april i år.

Hamas har også sagt at de vil distribuere den gratis til alle arabiske og utenlandske kanaler som måtte ønske det.