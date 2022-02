Klart for ny runde med atomsamtaler i Wien

– Den åttende runden med samtaler i Wien, der Kina, Frankrike, Tyskland, Russland, Storbritannia, Iran og USA vil delta, blir i morgen gjenopptatt i Wien, tvitrer EU-talsmannen Alain Matton.

Lederen for Irans nasjonale sikkerhetsråd, Ali Shamkhani, opplyste i helgen at det er gjort fremgang i samtalene, men understreket samtidig at USA må strekke seg lenger før det kan oppnås enighet.

– Washington må komme med politiske forpliktelser for å skape den balansen i forpliktelser som trengs for å komme fram til en god avtale, skrev han.

Midlertidig opphevet

USAs tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen med Iran, som også Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland var med på å inngå i 2015.

Iran har svart med å trekke seg fra deler av avtalen, men har samtidig gått med på forhandlinger med de øvrige signaturstatene i håp om å lokke med USA igjen.

President Joe Biden har nektet å oppheve sanksjonene Trump innførte mot Iran, men varslet fredag en midlertidig oppheving av sanksjonene som har hindret andre land i å samarbeide med Iran om sivile atomprosjekter.

Ikke nok

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian betegnet lørdag dette som et positivt og tillitsskapende trekk, men understreket samtidig at alle sanksjoner må oppheves for at det kan bli snakk om en ny avtale.

Amir-Abdollahian gjentok lørdag også kravet om garanti for at USA en gang i framtida ikke på nytt vil trekke seg fra avtalen.

– Vi ønsker og krever politiske, juridiske og økonomiske garantier, sa han.

Ikke beviser

Amerikansk etterretning konkluderte alt i 2012 med at det ikke forelå beviser for at Iran hadde bestemt seg for å utvikle atomvåpen, ei heller at landet hadde gjenopptatt forskningen på atomstridshoder som ble stanset i 2003.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har under sine mange inspeksjoner ved iranske anlegg heller ikke funnet beviser for noe atomvåpenprogram, men Israel hevder at iranerne fører verden bak lyset.

Atomavtalen sikret omverdenen innsyn i de iranske atomanleggene, mot at de internasjonale sanksjonene mot landet ble opphevet.