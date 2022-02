Amerikansk marinerekrutt døde etter «helvetesuke»

Rekrutten Kyle Mullen døde på et sykehus i San Diego-området fredag. I tillegg til ham ble også en annen rekrutt svært dårlig. Han er innlagt på sykehus, og tilstanden er stabil, ifølge San Diego Union-Tribute.

Begge to ble syke noen timer etter de hadde fullført testene. Ifølge marinen hadde ingen av de to vært innblandet i noen ulykker eller andre uvanlige hendelser i løpet av den fem og halv dager lange helvetesuka.

Opptaket til styrken foregår over flere måneder, og den fjerde uka, helvetesuka, er særlig krevende.

Programmet foregår blant annet under vann, og tester rekruttenes fysiske og psykiske styrke, i tillegg til hvor kompetente de er i vann og som ledere. Programmet er så hardt at minst 50–60 prosent må gi seg uten å fullføre.

Sist noen mistet livet i forbindelse med marineopptakene var i 2016, da en rekrutt ikledd fullt stridsutstyr slet med å holde hodet over vann i et gigantisk basseng, og instruktøren hans dyttet ham ned i vannet minst to ganger. Mannen mistet til slutt bevisstheten og døde.

Marinen avgjorde et år etter hendelsen at det ikke skulle tas ut noen tiltale, fordi det i obduksjonen ble oppdaget at rekrutten hadde en hjertefeil.

En av soldatene i styrken mistet også livet for to måneder siden i forbindelse med trening. Han falt mens han rappellerte ned fra et helikopter, og døde noen dager senere.