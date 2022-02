Abbas lover reform på sjeldent PLO-møte

Søndagens møte i PLOs sentralkomité er det første på fire år. De 124 medlemmene skulle blant annet utpeke arvtakeren til Saeb Erekat, PLOs forhandlingsleder som døde i 2020.

PLO ble dannet i 1964 for å lede kampen for en palestinsk stat. De siste årene har stadig flere stilt spørsmål ved organisasjonens relevans. PLO og president Mahmoud Abbas' parti Fatah kritiseres også for manglende evne til å holde jevnlige valg i det israelskokkuperte områdene.

– Vi gir mye oppmerksomhet til reformprosessen, som er en pågående prosess, og vi er klare til å gjøre det som er nødvendig for å lykkes, sa Abbas i sin tale.

Flere fraksjoner på venstresiden boikottet møtet i Ramallah. Den økende frustrasjonen over PLO ga seg søndag også uttrykk i nye demonstrasjoner på Vestbredden og Gaza med krav om at president Mahmoud Abbas går av.

Den stadig mer upopulære Abbas er nå 86 år og har styrt på overtid siden 2009 da presidentperioden hans egentlig utløp.

Sentralkomiteen var ventet å utpeke Hussein al-Sheikh til ny forhandlingsleder. Sheikh er i dag minister med ansvar for Israel-saker. Analytikere spekulerer på om Abbas, som anklages for å ha et solid grep om PLO, har planer om å utpeke Sheikh til sin arvtaker.

Komiteen skulle også velge arvtakeren til Hanan Ashrawi, som uttalte at palestinsk politikk trenger fornyelse da hun forlot PLO-ledelsen i 2020.