Xi og Duda møttes i Beijing

Polen var det eneste landet i EU som sendte en demokratisk valgt leder for å være til stede under lekene. Xi fortalte Duda under møtet at Kina ønsker å styrke båndene til Polen ytterligere.

Den gode tonen mellom Kina og Nato-medlemmet Polen har tidligere hevet øyenbryn i USA, som leder en diplomatisk boikott av Beijing-OL. Xi har de siste dagene møtt flere internasjonale ledere, inkludert Russlands president Vladimir Putin.

Det har ikke kommet en uttalelse fra Duda i etterkant av møtet, men hans utenrikspolitiske rådgiver har uttalt at Polen ønsker å ha et så godt forhold til Kina som mulig.