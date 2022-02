Unicef var nylig på besøk i fengselet i den kurdiskkontrollerte byen Hasaka. Barna der har levd under vanskelige forhold ved fengselet i årevis, og i januar var de vitne til og overlevde en voldsbølge i og rundt fengselet, ifølge FN-organisasjonen.

– Til tross for at noen av de grunnleggende tjenestene i fengselet nå er på plass igjen, er situasjonen til disse barna utrolig prekær, sier Unicefs Syria-utsending Bo Viktor Nylund i en uttalelse.

Fengselet ble stormet av IS-krigere i januar, og minst 77 fengselsansatte, 40 kurdiske krigere og fire sivile ble drept i kampene som fulgte. Flere av de innsatte barna skal ha blitt brukt som levende skjold av IS.

Usikkert antall barn

Hasaka-fengselet huser over 3.000 innsatte, hvorav det er anslått at 600 er barn. Unicef mener barna ikke burde vært der i utgangspunktet og legger til at de står klare til å støtte et nytt, trygt sted nordøst i Syria der de mest sårbare barna kan bli ivaretatt. Noen av dem er så unge som 12 år.

Det er ikke kjent hvor mange barn som totalt er fengslet nordøst i Syria, men Unicef mener antallet er rundt 850.

– Barn bør aldri bli fengslet på grunn av sin tilknytning til væpnede grupper. Barn tilknyttet til og rekruttert av slike væpnede grupper bør alltid bli behandlet som ofre, sier Nylund.

– Hent dem hjem

Unicef krever at alle barn som er fengslet nordøst i Syria, skal bli løslatt og heller ivaretas av barnevern, og at barna med utenlandsk statsborgerskap bør bli hentet til sine hjemland.

De fleste barna er fra Syria og Irak, men minst 100 av dem er fra andre land, deriblant Norge, skriver NRK.

Fredag meldte Human Rights Watch at det er ukjent hva som har skjedd med flere hundre av guttene som ble rammet av kampene i og rundt Hasaka-fengselet.