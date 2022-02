Tysk statsborger terrortiltalt i Iran

Jamshid Sharmahd ble pågrepet av iransk etterretningstjeneste i august 2020. Han anklages blant annet for å stå bak bombeangrepet som krevde 14 menneskeliv og såret over 200 i en moské i Shiraz sør i Iran i 2008.

Iranske myndigheter har tiltalt 66-åringen for spredning av «korrupsjon på jorda gjennom planlegging og regi av terrorhandlinger».

Det er et av de mest alvorlig tiltalepunktene i landet og kan straffes med døden.

Vil gjeninnføre monarkiet

Sharmahd var ikledd en blåstripete fangedrakt da rettssaken mot ham startet søndag. Iranske myndigheter mener han leder Tondar, den militære fløyen til en iransk opposisjonsgruppe med base i California. Tondar, hvis navn betyr torden på farsi, ønsker å styrte det sjiaislamske prestestyret og gjeninnføre monarkiet.

Ifølge Sharmahds familie er han bare talsperson for opposisjonsgruppa, som heter Anjoman-e Padeshahi-e Iran – «det iranske kongedømmets forsamling». Familien sier han ikke har noen forbindelser til noen angrep i Iran.

De anklager Iran for å ha bortført ham fra flyplassen i Dubai, hvor vestlige tjenestemenn antar at iransk etterretning er aktive.

En av de etterlatte fra moskébombingen i 2008 får trøst under rettssaken i Teheran mot den tysk-iranske statsborgeren som anklages for å ha planlagt angrepet. Foto: Koosha Mahshid Falahi / AP

Isolasjon

Han er ifølge familien blitt holdt i isolasjon i Iran i 555 dager uten tiltale før søndagens rettssak.

Iranske myndigheter har ikke gitt noen detaljer om pågripelsen, utover å omtale den som en «kompleks operasjon».

Sharmahd har innrømmet å ha forbindelser til både FBI og CIA, hevder statlig TV, som antas å ha bånd til etterretningstjenester i Iran. I retten søndag ba en representant for ofrenes familier om at Sharmahd dømmes til strengeste straff.

Flere henrettet

I 2009 ble tre menn dømt og henrettet for Shiraz-bombingen. De tre ble anklaget for å ha fått sine ordrer fra en «iransk CIA-agent» med base i USA, og for forsøk på å likvidere en høytstående iransk tjenesteperson.

Samme år ble Sharmahd angivelig utsatt for et iransk attentatforsøk i USA.

Året etter ble to medlemmer av Tondar også stilt for retten, dømt og hengt, ifølge iranske myndigheter etter å ha erkjent planer om å likvidere tjenestemenn.

Iran har tidligere kritisert USA for å ha gitt opphold til Sharmahd og anklager amerikanske myndigheter for «å støtte kjente terrorister som har tatt ansvar for flere terrorhandlinger» i Iran.

Sharmahd kommer fra en iransk-tysk familie og flyttet til California i 2003.