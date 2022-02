Prins Charles hyller moren og ektefellen

Dronning Elizabeth arvet 6. februar 1952 tronen som 25-åring etter at faren kong Georg VI døde.

I anledning dagen kunngjorde hun at hertuginne Camilla får tittelen dronning når Charles tar over.

– Jeg vil bruke anledningen til å takke dere alle sammen for all støtten. Jeg er evig takknemlig for lojaliteten og kjærligheten dere fortsetter å gi meg, sa den 95 år gamle dronningen.

– Og når min tid er over og min sønn Charles blir konge, vet jeg at dere vil gi ham og hans kone Camilla den samme støtten som dere har gitt meg. Og det er mitt inderlige ønske at, når den tid kommer, Camilla blir kjent som dronning når hun fortsetter å tjene kongehuset, sa hun videre.

Takket moren

– Jeg håper at dere gir dem den samme støtte som dere har gitt meg, lyder hennes oppfordring til sine landsmenn.

Prins Charles, som nå er 73 år gammel, takket på sin side moren for hennes hengivenhet til det britiske folk og sa at dette gir grunn til større og større beundring for hvert år som går.

Prins Charles hyller også sin «kjære kone», hertuginne Camilla, for hennes «faste støtte hele veien» og sa at de to er seg «dypt bevisst den ære min mors ønske representerer».

73 år gamle prins Charles har måttet vente lenge på å arve tronen fra sin mor, 95 år gamle dronning Elizabeth, som søndag kunne feire 70 år som britisk monark. Foto: Dominic Lipinski / AP

Stilte spørsmål

Mange briter har stilt spørsmål ved kongehusets framtid etter at prins Charles i 1996 skilte seg fra svært populære prinsesse Diana, som året etter omkom i en bilulykke i Paris.

Spørsmålet ble aktualisert da han i 2005 giftet seg med Camilla Parker Bowles, som han skal ha hatt et forhold til alt mens han var gift med prinsesse Diana.

Hertuginne Camillas varme væremåte har imidlertid bidratt til at prins Charles i dag blir oppfattet som noe mer omgjengelig, om ikke mer fornøyd, mens han klipper sløyfer, avduker plaketter og venter på tronen.

Sikrer overgangen

Eksperter mener dronning Elizabets beslutning om å gi hertuginne Camilla dronningtittel er et forsøk på å sikre en mykere overgang når hun selv dør.

– Dette er en helt ekstraordinær beskjed. Dronningen sikrer at overgangen, når den kommer, til hennes sønn som konge, blir så sømløs og problemfri som mulig, sier BBCs tidligere kongehus-korrespondent Peter Hunt til nyhetsbyrået Press Association.

– Hun sikrer framtida til en institusjon hun har tjent i 70 år. Og for Camilla er reisen fra den tredje personen i et ekteskap til dronning in spe komplett, fortsetter han.