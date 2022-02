Tunisias president oppløser landets øverste juridiske råd

Rådet (CSM) er «fra nå av en ting av fortiden», sier presidenten i en video publisert søndag.

Det er CSM som har ansvar for å utpeke dommere i landet, og Saied anklager rådet for korrupsjon og for å utsette politisk sensitive etterforskninger, inkludert av attentatene mot venstreorienterte aktivister i 2013.

Saied sparket i juli i fjor hele regjeringen, innstilte arbeidet i nasjonalforsamlingen og utvidet sine egne fullmakter. Siden har han styrt ved dekret, noe som har ført til omfattende protester.

Tunisias journalistforbund og flere menneskerettsorganisasjoner advarer om at landet er i ferd med å bli en politistat der innbyggernes fratas frihet.