Prins Andrew skal forklare seg for Giuffres advokater

– Vi har gått med på at hertugen frivillig skal stille til vitneforklaring 10. mars, sier en kilde nær prins Andrew til nyhetsbyrået AFP lørdag.

Den ikke navngitte kilden tilføyer at Virginia Giuffre ikke har forpliktet seg til tid eller sted for sin vitneforklaring, på tross av gjentatte anmodninger. Nyhetsbyrået PA siterer de samme opplysningene. Ifølge The Daily Telegraph skal Giuffres advokater også snakke med to vitner i Storbritannia.

Dronning Elizabeths andre sønn er saksøkt i USA av Giuffre, som hevder at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001, da hun var 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

Prinsen avviser anklagene, og er ikke strafferettslig siktet for noe. Hans advokater har sagt at han er klar til å kjempe mot anklagene i en sivil juryrettssak.

De angivelige overgrepene skal ha blitt tilrettelagt av den nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein og den dømte Ghislaine Maxwell.