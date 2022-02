Litauen slutter med coronasertifikat

Kravet om jevnlig testing for personer som jobber innen helse og utdanning, oppheves også. Regjeringen innfører samtidig noen nye tiltak, som at hver kunde må ha 15 kvadratmeter til rådighet i et næringslokale. Påbud om munnbind, avstand og hygienekrav opprettholdes.

Det såkalte grønne digitale passet for vaksinerte eller coronafriske personer har vært i bruk i det baltiske landet siden mai i fjor. Helsedepartementet viser til at omikronvarianten medfører smitterisiko for alle, og effekten av coronapasset er dermed redusert.

Regjeringen utelukker ikke at ordningen kan gjeninnføres dersom behovet oppstår.