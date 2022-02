Kjendisadvokat underslo millionbeløp fra Stormy Daniels

Avenatti ble landskjent som advokaten til Stephanie Clifford, pornoskuespilleren kjent som Stormy Daniels, som hevdet at hun hadde hatt en affære med Trump i 2006 og at hun fikk penger fra ham for å tie rett før han ble valgt til president. Trump benektet påstandene.

I juli i fjor ble Avenatti dømt til 2,5 års fengsel for å ha forsøkt å presse selskapet Nike for opptil 220 millioner kroner i en annen sak.

Fredag fant en føderal domstol i New York 50-åringen skyldig i å ha underslått drøyt 2,6 millioner kroner fra Clifford. Dette var penger hun hadde fått for å skrive bok om sitt angivelige forhold til Trump.