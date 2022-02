Perus statsminister sparket etter tre dager

Avgjørelsen ble kommunisert i en kort TV-uttalelse der Castillo ikke nevnte statsminister Héctor Valer ved navn. Både opposisjonen og enkelte i regjeringen har vært opprørt over Valers tilstedeværelse i regjeringen.

62 år gamle Valer har vært under press siden torsdag, da aviser i landet meldte at kona og datteren hans anmeldte ham for å ha brukt vold mot dem i 2016. Både lederen av landets nasjonalforsamling og tre av statsrådene i regjeringen har siden bedt ham tre av.

Valer nekter for at han er skyldig i det han er anklaget for, og sier at han aldri ble dømt. Han har sagt at han vil bli sittende i jobben med mindre nasjonalforsamlingen vedtar et mistillitsforslag mot ham.