USA løfter sanksjoner på Irans sivile atomprogram

Trump-administrasjonen ila programmet sanksjoner i 2020, etter at det hadde vært fritatt i tråd med atomavtalen.

Fritaket vil være «essensielt» for å sikre at Iran raskt retter seg etter sine forpliktelser om det inngås en ny avtale om landets atomprogram gjennom samtalene som pågår i Wien, forklarer en tjenesteperson fra amerikansk UD til nyhetsbyrået AFP.

Tiltaket vil tillate andre land og selskap å delta i Irans sivile atomprogram uten å bli ilagt amerikanske sanksjoner. Hensikten å fremme nedrusting.

– Om ikke disse sanksjonene blir løftet, kan ikke detaljerte tekniske diskusjoner med tredjeparter om disponering av uranlagre og andre aktiviteter som er viktig for nedrusting, finne sted, sier den anonymene tjenestepersonen videre.

Til nå har forhandlingene om en gjenoppliving av atomavtalen foregått mellom Iran og diplomater fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina. USA har deltatt indirekte, men ikke sittet i samme rom som de iranske diplomatene. Flere måneder med forhandlinger har båret lite frukter.

I januar sa USA seg villig til å møte Iran for direkte samtaler, etter at iranerne hadde antydet at de kunne være villige til dette.