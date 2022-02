Drevet fram av den svært smittsomme omikronvarianten passerte USA fredag 900.000 døde av coronaviruset, bare to måneder etter at 800.000 ble passert, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Ekspertene spår at over 1 million amerikanere vil ha dødd av viruset innen 1. mars.

Gjennomsnittlig dør nå 2.400 mennesker hver dag, like mange som i fjor vinter da vaksineringen så vidt var kommet i gang.

Men hele vaksinasjonskampanjen har vært preget av desinformasjon og politisk strid, selv om vaksinene har vist seg å være trygge og svært effektive når det gjelder å hindre alvorlig sykdom og død.

Bare 64 prosent av USAs befolkning er fullvaksinert, et betydelig lavere tall enn de fleste vestlige land. Millioner av amerikanere nekter å vaksinere seg, noe som er en viktig årsak til det høye dødstallet.

Siden midten av januar er imidlertid nærmere en halv million færre personer meldt smittet hver dag, fra 800.000 per dag for to-tre uker siden til 357.000 fredag. Nedgangen skjer i alle stater unntatt Maine.

Samtidig er antall innlagte på sykehus med covid-19 falt med 15 prosent de siste ukene til 124.000.

At antall dødsfall fortsatt stiger i 35 delstater, skyldes at det gjerne går noen uker fra man blir smittet til kroppen ikke klarer mer.

Den nedadgående trenden gir helsemyndighetene håp om at det verste av omikronbølgen er over, selv om de vet at alt kan forverres igjen, og at nye, farligere varianter kan oppstå.

I Los Angeles planlegges det nå å oppheve kravet om bruk av munnbind utendørs, men neppe før Super Bowl, fotballcupen som trekker 100.000 tilskuere til SoFi-stadion i Inglewood 13. februar.