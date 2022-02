Politiet bekrefter å ha pågrepet en 32 år gammel mann og en 38 år gammel mann etter skytingen som fant sted i morgentimene mandag.

32-åringen ble pågrepet kort tid etter 38-åringen, og de ble begge pågrepet i delstaten Saarland.

– En 32-åring ble tatt inn i varetekt uten å motsette seg pågripelsen, sier politiet i Saarland i en uttalelse.

– Avhør av den mistenkte vil få fram om det er andre gjerningspersoner, sier en talsperson for politiet da de pågrep 38-åringen.

Ble skutt under rutinekontroll

Skytingen fant sted under en rutinekontroll mellom Mayweilerhof og Ulmet i Kusel-distriktet. Ofrene var en 24 år gammel politikvinne og en 29 år gammel politimann. Da forsterkninger kom til stedet, var det for seint å redde dem, ifølge Tagesschau.

Den første tiden etter hendelsen visste ikke politiet hvordan gjerningspersonene så ut, hvilken bil de kjørte eller hvilken retning de flyktet i. Bilister i området ble oppfordret til å ikke ta med seg haikere.

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser sier drapene minner om en ren henrettelse.

– Uansett hva motivet bak denne forbrytelsen måtte være, denne handlingen framstår som en henrettelse, og den viser at politifolk risikerer livet hver eneste dag for å sørge for vår sikkerhet, sier hun.

Varslet selv om skytingen

– Mine tanker går til familiene, til venner og kollegaer av ofrene, sier Faeser.

Før de dødelige skuddene falt i 4.20-tiden mandag morgen, varslet de to politifolkene om at de hadde stanset en bil med et dødt dyr, tilsynelatende felt av jegere. De rakk også å varsle om at de ble beskutt.

– De skyter, lød den desperate meldingen.