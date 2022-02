Avisen skriver også at det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, er informert om saken. Drottningsholms slott er den permanente boligen til det svenske kongeparet.

Politiet fikk melding om dronen ved 13-tiden søndag. En 40 år gammel russisk mann ble pågrepet på stedet, opplyser Anna Westberg hos politiet i region Stockholm.

Den pågrepne mannen er siktet for brudd på loven som gjelder for bygninger og områder som er under særskilt beskyttelse.

Det er forbudt å fly droner over Drottningsholms slott og de to andre slottene i Stockholm, Kungliga slottet og Haga slott.