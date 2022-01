Innbyggerne på spansk vulkanøy er i gang med gedigen oppryddingsjobb

– Vi har kommet tilbake, men til en helt annen verden, sier den 61 år gamle mureren Felix Rodriguez. Han står og feier aske fra taket til huset sitt. Han er en av nærmere tusen som nylig vendte tilbake.

Totalt ble 7.000 evakuert da vulkanen Cumbre Vieja 19. september i fjor begynte å kaste lava og askestrømmer opp i luften. Et utbrudd som varte i ukevis. Først 1. juledag kunne spanske myndigheter erklærte at vulkanutbruddet var over. Da hadde man ikke registrert noen lavastrøm, jordskjelv eller betydelig gassutslipp på ti dager.

Men som så mange andre, måtte Rodriguez vente enda en tid med å flytte tilbake.

Tunge askelag har blokkert dører og veier og skadd rørledninger. Rodriguez har derfor ikke tilgang til vann.

Lava har også blokkert en av hovedveiene i Aridane-dalen og tvinger innbyggerne i området til å ta store omveier. For å nå fram til butikker og tjenester må de nå ta turen rundt hele øya – før brukte de noen få minutter.

Rodriguez har en stor jobb med å få huset sitt beboelig igjen. Men han var likevel heldig. Den glødende lavaen sparte huset hans, men raserte nabokirkegården. Bare noen få gravplasser er i dag synlige.

Fryktelige tilstander

Ingen mennesker mistet livet eller skadd som direkte følge av utbruddet på den lille øya, som er en del av Kanariøyene utenfor Afrikas nordvestkyst.

Men over 1.300 hus, hovedsakelig på vestsiden av La Palma, ble ødelagt. Dessuten ble omtrent 3.100 dekar med land, deriblant vingårder og plantasjer med bananer og avokado dekket av lava og aske.

Carmen Acosta (57) var en av de få heldige som raskt kunne sove i hjemmet sitt igjen – etter å ha bodd på hotell i over tre måneder.

Foreldrene hennes, som er i 80-årene, bor sammen med henne i det knallblå, enetasjes huset som er omgitt av frukttrær og har en vidstrakt utsikt over Atlanterhavet.

– Det er mye som må ryddes opp og rengjøres, sier Acosta.

– Selv om et halvt år vil vi neppe være ferdige. Det er så mye aske, så mye skrot og søppel. Det er helt forferdelig, sier hun.

I det rammede området dekker askehauger appelsin- og epletrærne, slik at de nå ser ut som busker.

Glede og hjelpeløshet

Gladys Jeronimo, en nylig pensjonert 65 år gammel husholderske, hadde sett fram til rolige dager.

– Men nå blir det rengjøring og rengjøring, sier hun mens hun feier verandaen.

Hun føler både glede, tristhet og hjelpeløshet.

– Vi er glade fordi det er over, men samtidig føler vi hjelpeløshet fordi vi ennå ikke kan komme tilbake på permanent basis. Vi har ikke vann, sier hun.

Alt er svart

Hennes nabo Maria Zobeida Perez Cabrera, (68 år), forteller at andre steder og hus er helt dekket av svart aske. Det gjelder huset som foreldrene hennes eide.

– Alt rundt er svart, man kan ikke se bakken, man kan ikke se taket, selv plantene er svarte, forteller hun mens hun laster en trillebår full med aske.

Varme i lagene under

Ruben Lopez er geolog ved det spanske geografiske instituttet. Han forteller at selv om overflaten av lavaen er avkjølt, er det fortsatt mye varme i lagene under.

– Varmen vil holde seg i uker, til og med måneder. I tillegg vil lagene fortsatt slippe ut gasser, sier han.

Han mener at det vil være lettere å bygge på toppen av lavaen som er avkjølt, enn å fjerne den. Han tror at vinden vil blåse mye av asken ut i havet.

Gir opp

I likhet med tusenvis av andre vet ikke 36 år gamle Jorge Diaz Hernandez når han får lov til å vende hjem igjen.

Han står på en fjelltopp i Los Llanos de Aridane kommune og skuer utover.

Under utbruddet kom han regelmessig til dette utkikksstedet for å se om bananplantasjen han har drevet det siste tiåret, ble rammet.

Plantasjen ble spart for lavaen, men Diaz mener det vil ta minst tre år før man kan starte produksjonen igjen på grunn av skadene og asken.

– Jeg kaster inn håndkleet, jeg vil heller gjøre noe annet, sier han.

– Jeg var dessuten fra før lei av måten bøndene ble behandlet på: De lave prisene på bananene, de høye avgiftene på vann og alt det der. Dette er strået som knekker kamelens rygg, legger han til.