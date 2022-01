Nord-Korea hevder å ha testet rakett som kan nå amerikanske Guam

Det dreier seg om en ballistisk mellomdistanserakett av typen Hwasong-12, opplyste nordkoreanske myndigheter mandag.

Hvis påstanden stemmer, dreier det seg om den mest omfattende rakettesten på flere år. Man må tilbake til 2017, som var siste gang da Nord-Korea utførte en rakettest med denne typen. Den gang mente noen eksperter at raketten kan ha nok rekkevidde til å nå Alaska eller Hawaii dersom den blir skutt ut i en flatere bane.

Ifølge analyser fra Japan og Sør-Korea, ble søndagens rakett skutt opp fra et område i innlandet i den nordlige delen av Nord-Korea. Raketten beveget seg 800 kilometer, med en bane som nådde en høyde på 2.000 kilometer på det høyeste, og falt deretter ned i Japanhavet mellom Nord-Korea og Japan, ifølge de to nabolandene.

Det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA har publisert et bilde som viser en rakett stige fra en utskytingsrampe, og et bilde som landet hevder ble tatt fra et kamera montert på raketten, med utsikt fra verdensrommet over Nord-Korea og omkringliggende områder. Nyhetsbyrået AP har besluttet å ikke publisere bildene fordi de ikke kan verifiseres.

Nord-Koreas rakettest søndag var den sjuende som landet har gjennomført i januar.